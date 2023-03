'Prima kasstroom bij Beter Bed' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Beter Bed in 2022 waren geen verrassing, maar de vrije kasstroom was wel zeer sterk. Dit concludeerden analisten van Degroof Petercam vrijdag. Dankzij deze kasstroom kan Beter Bed het dividend op peil houden, aldus Degroof. Beter Bed stelde vandaag een stabiel dividend van 0,15 euro per aandeel voor. De schuld van Beter Bed kwam met 8 miljoen euro ruim onder de door Degroof Petercam verwachte 19 miljoen euro uit. Ook de outlook voor 2023 oogt optimistisch vindt de bank, waarbij Beter Bed uitgaat van een verdere omzetstijging. Analist Fernand de Boer rekende op een vlakke ontwikkeling en zal zijn taxaties daarom met circa 3 procent verhogen. Beter Bed zag de resultaten in 2022 op jaarbasis dalen, deels doordat 2021 eenmalige meevallers kende, maar ook door oplopende operationele kosten en loonstijgingen dit jaar. Degroof Petercam benadrukte dat de kosten het belangrijkste punt van aandacht blijven. Degroof Petercam hanteert voor het aandeel Beter Bed een Houden advies met een koersdoel van 4,30 euro. Op een rood Damrak daalde de koers van het aandeel vrijdag 0,9 procent naar 3,19 euro. Bron: ABM Financial News

