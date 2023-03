Financials zetten AEX flink lager Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag stevig lager van start gegaan. Kort na de beursgong noteerde de AEX index 1,6 procent lager op 741,33 punten, terwijl de Midkap twee procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen daalden ING en Aegon ongeveer zes procent, nadat de Amerikaanse SVB Financial Bank donderdag een emissie aankondigde om zijn balans te verstevigen. Dit nieuws zorgde voor een koersval van Amerikaanse banken op Wall Street. Defensieve waarden zoals Unilever en Ahold hielden de voeten wel droog. In de AMX verloor ABN AMRO meer dan vijf procent. JDE Peet's won een half procent. In de AScX verloor Van Lanschot Kempen meer dan twee procent. Bron: ABM Financial News

