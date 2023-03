ING draagt nieuwe commissaris voor Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) ING draagt tijdens de komende algemene aandeelhoudersvergadering op 24 april Alexandra Reich voor als commissaris. Dit maakte de bank vrijdagochtend bekend. Na goedkeuring van de aandeelhouders, geldt de benoeming per direct. Tussen 2016 en 2020 was Reich werkzaam bij Telenor, onder meer als CEO van divisies in Hongarije en Thailand. Daarvoor werkte ze voor onder meer Deutsche Telekom en Swisscom. Eerder deze maand werd al bekend dat ING ook Karl Guha voorstelt als voorzitter van de raad van commissarissen. De bedoeling is dat Guha op de komende jaarvergadering wordt benoemd als commissaris en als voorzitter. Hij volgt dan Hans Wijers op. Guha is de voormalige CEO van Van Lanschot Kempen. Bron: ABM Financial News

