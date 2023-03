AEX waarschijnlijk scherp lager van start in aanloop naar banenrapport VS

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich vrijdag op voor een fors lagere opening, na een koersval op Wall Street donderdagavond. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van krap twee procent.

Donderdag maakte de AEX op een relatief rustige handelsdag nog juist een pas op de plaats op een slotstand van 753,20 punten.

Ook Wall Street leek in aanloop naar de vrijgave van het banenrapport van vandaag een rustige dag tegemoet te gaan, en de hoofdindices openden licht hoger. Na het slot in Amsterdam kwam er echter een verkoopgolf op gang, waarbij vooral financials het moesten ontgelden.

Beleggers schrokken van het nieuws dat de bank SVB Financial, onder meer gericht op financiering van startups in Silicon Valley, nieuwe aandelen moet uitgeven. Durfinvesteerders hebben door de hogere rente moeite om schulden te herfinancieren, waardoor de kwaliteit van het leningenboek van de bank flink onder druk is komen te staan.

Het aandeel kelderde maar liefst 60 procent. In de elektronische handel nabeurs kwam daar nog eens een daling van tientallen procenten bovenop.

Door de angst dat de snel gestegen rente ook tot een snelle stijging van het aantal wanbetalingen kan leiden, werden banken sectorbreed in de uitverkoop gedaan. Financiële waarden die onderdeel uitmaken van de S&P 500 daalden gemiddeld met meer dan vier procent.

Hoofdgraadmeter S&P 500 verloor 1,85 procent. Futures op de index wijzen ondertussen al weer op een duidelijk lagere opening vanmiddag.

Aziatische beleggers reageren vanochtend geschrokken op de plotseling 'sell-off' op Wall Street. Hongkong en Sydney zijn de grootste dalers met verliezen tot 2,5 procent. De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend ruim een half procent lager op 75,24 dollar per vat, na een daling van 1,2 procent donderdagavond in New York.

De Bank of Japan besloot zijn belangrijkste rentetarief ongewijzigd te laten op -0,1 procent.

Vertrekkend voorzitter Haruhiko Kuroda gaf bij diens laatste optreden aan dat Japan nog altijd behoefte heeft aan monetaire steun, omdat de inflatie van het land verwacht wordt weer terug te vallen tot onder het doel van de bank van twee procent, ofschoon de Japanse inflatie recent nog wel richting de vier procent bewoog.

Amerikaans banenrapport

Vandaag zal alle aandacht uitgaan naar de vrijgave van het Amerikaanse banenrapport in februari. De uitkomst kan van groot belang zijn voor het rentebeleid van de Federal Reserve.

Woensdag bleek het aantal banen in de VS in februari flink gestegen, volgens loonstrookjesverwerker ADP, met 242.000 banen. Dit cijfer loopt vooruit op het officiële banenrapport van vanmiddag.

In januari zijn er al 517.000 banen bijgekomen in de Verenigde Staten. Dat was veel meer dan de 187.000 waarop de markt toen rekende. De werkloosheid liep daardoor terug naar 3,4 procent, in plaats van een stijging naar 3,6 procent, zoals analisten hadden verwacht.

Een sterke arbeidsmarkt geeft de Fed meer munitie om de rente te verhogen en beleggers reageerden vorige maand dan ook negatief op het sterke banenrapport.

Bedrijfsnieuws

Heineken plaatste obligaties ter waarde van twee miljard euro met looptijden van 1,5, 7,5 en 12 jaar. De rentes varieerden van 3,875 tot 4,125 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield stelde Jacques Richier voor als voorzitter van de raad van commissarissen. Dit zou moeten gebeuren na de jaarvergadering van het vastgoedfonds op 11 mei aanstaande. De Fransman is nu voorzitter van de Board of Directors van Allianz France.

Beter bed zag in 2022 de resultaten dalen, maar handhaafde het dividend. De EBIT daalde van 14,8 miljoen in 2021 naar 8,7 miljoen euro afgelopen jaar, en ook onderliggend daalde het bedrijfsresultaat, van 14,5 miljoen naar 10,6 miljoen euro. Beter Bed stelt een dividend over 2022 voor van 0,15 euro per aandeel. Volgens het bedrijf is 2023 sterk van start gegaan en rekent het op een verdere stijging van de omzet dit jaar, met een brutomarge die gelijk zal zijn aan die in 2022.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor donderdag 1,9 procent op 3.918,32 punten, de Dow Jones index daalde 1,7 procent op 32.254,86 punten en de Nasdaq sloot 2,1 procent lager op 11.338,35 punten.