Bank of Japan handhaaft rente

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Bank of Japan heeft ook na de monetaire vergadering van deze maand de rente ongemoeid gelaten. Dit bleek uit het rentebesluit van de centrale bank vrijdagochtend. Eind vorig jaar besloot de bank al wel om langlopende Japanse staatsobligaties tegen een hoger maximaal rendement op te kopen door het percentage te verhogen van 0,25 naar 0,50 procent. Het rentebesluit van vandaag betekent dat de Bank of Japan de kortetermijnrente op min 0,1 procent handhaaft. De centrale bank handhaafde ook het Quantitative and Qualitative Monetary Easing-programma om de inflatie op 2 procent te krijgen. Vertrekkend voorzitter Haruhiko Kuroda gaf vrijdag bij diens laatste optreden aan dat Japan nog altijd behoefte heeft aan monetaire steun, omdat de inflatie van het land verwacht wordt weer terug te vallen tot onder het doel van de bank van 2 procent, ofschoon de Japanse inflatie recent nog wel richting de 4 procent bewoog. Bron: ABM Financial News

