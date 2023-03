Eerste productiedaling Nederlandse industrie in 2 jaar

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industriële productie is in januari gedaald. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In januari nam de productie met 2,9 procent op jaarbasis af. Dat is de eerste krimp in bijna 2 jaar.

In december steeg de productie nog met 0,7 procent, een opwaartse bijstelling van de eerder genoemde groei van 0,5 procent.

Ongeveer 3 van de 5 bedrijfsklassen in de industrie produceerden in januari minder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grotere branches noteerde, net als in de voorgaande maanden, de chemische industrie de grootste productiedaling.

De stemming onder ondernemers in de industrie is in januari nauwelijks veranderd. Het vertrouwen ging van 3,6 in januari naar 3,7 in februari. Dat komt doordat ondernemers wat minder negatief waren over hun voorraden gereed product.