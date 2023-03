Oracle stelt teleur

(ABM FN-Dow Jones) Oracle heeft in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar gemengde resultaten behaald. Dit bleek donderdag nabeurs uit de cijfers van de Amerikaanse cloudspecialist.

In de verslagperiode boekte Oracle een nettowinst van 1,9 miljard dollar, of 0,68 dollar per aandeel. Dat was in dezelfde periode een jaar eerder nog 2,3 miljard dollar, of 0,84 dollar per aandeel.

De aangepaste winst kwam in het derde kwartaal uit op 1,22 dollar per aandeel, tegen 1,13 dollar een jaar eerder. Hier rekenden door FactSet geraadpleegde analisten op 1,20 dollar per aandeel.

De omzet verbeterde afgelopen kwartaal van 10,5 miljard naar 12,4 miljard dollar. Hier ging de markt uit van 12,43 miljard dollar.

Bij de verschillende cloudactiviteiten was sprake van een dubbelcijferige groei. "Onze sterke winstgroei op kwartaalbasis werd gedreven door een groei van 48 procent bij constante valuta voor de totale omzet van onze twee cloud businesses, infrastructuur en applicaties", zei CEO Safra Catz in een toelichting.

Oracle kondigde donderdag een kwartaaldividend aan van 0,40 dollar, een stijging met 25 procent.

In de nabeurshandel op Wall Street verloor het aandeel 5 procent.