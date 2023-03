Olieprijs daalt verder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag verder gedaald. Bij een settlement van 75,72 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,2 procent goedkoper.



"Olie zit opnieuw verstrikt" in de vrees van verdere Fed-rentestijgingen, volgens Stephen Innes, managing partner bij SPI Asset Management.



Ook op de oliemarkten maken beleggers zich zorgen over de waarschuwing van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell eerder deze week dat de rente mogelijk sneller en verder zal moeten stijgen dan eerder werd verwacht.



Zolang niet duidelijk is dat de Fed minder hawkish wordt en de economische data uit China niet overtuigend positief zijn, is het moeilijk voor WTI om veel verder te stijgen, denkt Innes.



Het voorradenrapport van de Energy Information Administration toonde woensdag wel de eerste wekelijkse daling van de Amerikaanse ruwe voorraden in 11 weken, maar dat gaf niet veel steun aan de olieprijzen.



Volgende richtpunt voor de oliemarkten is het officiële banenrapport uit de VS dat vrijdag verschijnt. Een beter dan verwacht banencijfer kan de dollar een impuls geven, hetgeen de olieprijzen opnieuw onder druk kan zetten. Bron: ABM Financial News

