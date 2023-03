Wall Street zakt weg Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag licht lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 verliest 0,4 procent op 3.977,09 punten, de Dow Jones index daalt 0,3 procent op 32.697,61 punten en de Nasdaq noteert 0,4 procent lager op 11.524,16 punten. Woensdag sloot Wall Street nog licht hoger, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell een iets genuanceerdere toon aansloeg door te zeggen dat er nog niets is besloten qua omvang van de toekomstige renteverhogingen. Toch is de boodschap duidelijk volgens AJ Bell duidelijk: hoe groot de volgende renteverhoging wordt hangt af van de economische cijfers die binnenkomen en dat lijkt momenteel meer naar 50 basispunten te neigen dan naar 25 basispunten. "In een maand tijd zijn we gegaan van een verhaal waarin de rente voor het eind van het jaar zou worden verlaagd, naar een aanstaande pauze in de komende maanden, naar hoeveel renteverhogingen kunnen we nu nog verwachten?", aldus Michael Hewson van CMC Markets. "Het banenrapport van morgen zou dat laatste nog kunnen versterken, als de banengroei van januari niet aanzienlijk lager wordt bijgesteld en februari ook sterk uitpakt", aldus de marktanalist. Donderdag werd bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten afgelopen week is gestegen naar 211.000, van 190.000 een week eerder. Dit is meer dan de 195.000 die door economen was voorzien. Gerekend wordt op een banengroei in februari van 225.000 met een werkloosheid van 3,4 procent en een loongroei op jaarbasis van 4,8 procent. In januari kwamen er liefst 517.000 banen bij, met een werkloosheid van 3,4 procent en een loongroei van 4,4 procent. De euro/dollar handelt donderdagavond op 1,0580. WTI-olie is iets goedkoper. Bedrijfsnieuws FuelCell Energy heeft in het afgelopen kwartaal het verlies gehalveerd, terwijl de omzet met 17 procent steeg. Wel daalde de orderportefeuille, nadat werd gestopt met bepaalde projecten. Het aandeel stijgt 6 procent. Avenue Therapeutics gaat 18,5 procent hoger, nadat het bedrijf liet weten een vergadering met de FDA te zullen hebben over een studie die de risico's bestudeert van het opstapelen van opioïden. Softwarebedrijf Asana wint 22 procent na aankondiging van een aandeleninkoop van 30 miljoen stukken. Tesla verliest 2 procent, volgend op een koersverlies woensdag nadat toezichthouders een onderzoek startten naar problemen met loslatende stuurwielen. Een medicijn van Eli Lilly helpt niet tegen geheugenverlies bij patiënten met Alzheimer, bleek uit een studie. Het aandeel stijgt 2 procent. Bron: ABM Financial News

