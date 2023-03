Europese beurzen sluiten overwegend lager Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag overwegend lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 459,98 punten. De Duitse DAX sloot fractioneel hoger op 15.633,21 punten. De Franse CAC 40 verloor 0,1 procent bij een stand van 7.315,88 punten. De Britse FTSE sloot 0,6 procent in het rood op 7.879,98 punten. "Alle ogen zijn nu gericht op de Amerikaanse banenrapport van vrijdag", aldus analisten van IG. "Om de omvang van de volgende renteverhoging te bepalen, zal de Fed zeer zorgvuldig kijken naar de werkgelegenheidscijfers van vrijdag en de inflatiecijfers van volgende week", aldus hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque. Alvorens de Fed op 21 maart een nieuw rentebesluit neemt, is volgende week donderdag eerst de Europese Centrale Bank aan de beurt. Het geeft volgens Frank Vranken, chief investment officer van Bank Edmond de Rothschild geen goed gevoel dat er binnen de ECB veel discussie is over het rentebeleid. Er zijn altijd tegenstrijdige meningen, maar het is niet verstandig om de discussie in het openbaar te voeren, vindt hij. De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0580 en olie werd iets duurder.



Bedrijfsnieuws Deutsche Post heeft donderdag in zijn jaarrapport gewaarschuwd voor de nodige onzekerheden, die drukken op de vooruitzichten voor heel 2023, maar kon na een sterk 2022 wel het dividend en het aandeleninkoopprogramma verhogen. Het aandeel steeg zo'n anderhalf procent. Credit Suisse stelt de publicatie van zijn jaarverslag uit, nadat het bedrijf woensdagavond een laat telefoontje kreeg van de Amerikaanse beurswaakhond, de Securities and Exchange Commission. Het aandeel verloor bijna 2 procent. In Parijs ging Thales aan kop, met een winst van bijna 3 procent. Banken stonden onder druk in de CAC 40. Société Générale en BNP Paribas verloren zo'n 1,5 tot 2 procent. Ook autofabrikanten kenden een slechte dag. In Frankfurt deed Adidas goede zaken, met een winst van 3 procent. Woensdag steeg het aandeel ook al, ondanks tegenvallende kwartaalcijfers en een stevige dividendverlaging. BMW stond vandaag juist onder druk, ondanks dat afgelopen jaar de doelstellingen werden gehaald en het dividend werd verhoogd. Vastgoed stond in Europa ook onder druk. Vonovia verloor ruim 5 procent, Unibail-Rodamco-Westfield daalde 4 procent en WDP ruim 3,5 procent. ASML sloot fractioneel lager in Amsterdam. Schijnbaar zijn beleggers niet bevreesd voor nieuwe exportmaatregelen voor hoogwaardige DUV. Analisten van ING noemden deze nieuwe maatregelen ook geen grote zorg. De vraag is wereldwijd groot genoeg, oordeelde de bank. Infineon won rond een procent, net als STMicroelectronics. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot licht hoger. Bron: ABM Financial News

