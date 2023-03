Jacques Richier beoogde nieuwe voorzitter Unibail Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield heeft Jacques Richier voorgesteld als voorzitter van de raad van commissarissen. Dit zou moeten gebeuren na de jaarvergadering van het vastgoedfonds op 11 mei aanstaande. Richier wordt voor een periode van drie jaar benoemd. De Fransman is nu voorzitter van de Board of Directors van Allianz France. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.