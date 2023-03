Pas op de plaats voor AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdam beurs is donderdag vrijwel onveranderd gesloten. De AEX eindigde op 753,20 punten. Het was na twee optredens van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve dan ook een relatief rustige dag, ook omdat het cijferseizoen op zijn allerlaatste benen loopt. Verder wacht de markt nu op het Amerikaanse banenrapport van vrijdagmiddag. Een sterk rapport zal de rentevrees verder aanjagen, terwijl een lage banengroei mogelijk voor wat rust kan zorgen. "Om de omvang van de volgende renteverhoging te bepalen, zal de Fed zeer zorgvuldig kijken naar de werkgelegenheidscijfers van vrijdag en de inflatiecijfers van volgende week", aldus hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque. Alvorens de Fed op 21 maart een nieuw rentebesluit neemt, is volgende week donderdag eerst de Europese Centrale Bank aan de beurt. Het geeft volgens Frank Vranken, chief investment officer van Bank Edmond de Rothschild geen goed gevoel dat er binnen de ECB veel discussie is over het rentebeleid. Er zijn altijd tegenstrijdige meningen, maar het is niet verstandig om de discussie in het openbaar te voeren, vindt hij. De euro/dollar handelde rond het slot op 1,058 en olie werd tot bijna een procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX waren Philips en AkzoNobel koplopers met koerswinsten van 2,3 en 2,2 procent. Ook ASMI en ASML deden het relatief goed met koersstijgingen van 0,9 en 0,6 procent. Schijnbaar zijn beleggers niet bevreesd voor nieuwe exportmaatregelen voor hoogwaardige DUV. Analisten van ING noemden deze nieuwe maatregelen ook geen grote zorg. De vraag is wereldwijd groot genoeg, oordeelde de bank. ING en Aegon verloren 1,4 en 2,0 procent. Aegon gaf vandaag inzicht in de gevolgen van IFRS17. Analisten denken dat deze nieuwe boekhoudmethode per saldo positief zal uitpakken. Prosus daalde 2,7 procent en was de grootste verliezer in de AEX. In de AMX ging Corbion 2,3 procent hoger en won Galapagos 1,3 procent. Eurocommercial Properties daalde 2,2 procent en WDP 3,6 procent. Ook elders in Europa hadden vastgoedaandelen het lastig, zoals op de Brusselse beurs, door rentevrees. Bij de smallcaps ging Brunel 2,8 procent hoger en won Ordina 2,5 procent. Vastned en Wereldhave daalden 2,2 en 2,9 procent. En Azerion verloor ook 2,8 procent. Wall Street De Amerikaanse beurzen noteerden aan het begin van de avond licht in de plus. Bron: ABM Financial News

