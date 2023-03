Beursblik: Amerikaanse winst Aegon veel hoger met IFRS 17 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Analisten zullen moeten wennen aan de nieuwe boekhoudstandaard IFRS 17 die Aegon donderdag presenteert, maar de gevolgen lijken eerder positief dan negatief te zullen zijn voor beleggers. Dat stelde een analist van ING in een eerste reactie op de presentatie. Aegon maakte donderdagochtend bekend dat het eigen vermogen aanzienlijk daalt onder de nieuwe regels, terwijl het operationele resultaat verbetert, door het vrijvallen van toekomstige waarde die niet meer bij het eigen vermogen wordt geteld. "De meeste analisten gebruiken de koerswinstverhoudingen voor hun waarderingen en kijken niet naar het eigen vermogen", aldus Jason Kalamboussis van ING. Aegon liet in de presentatie zien dat het operationele resultaat en ook het nettoresultaat van de Amerikaanse activiteiten in de eerste helft van 2022 veel hoger was geweest met IFRS 17 dan met de oude standaard IFRS 4. Omdat het eigen vermogen lager is en het resultaat hoger, verbetert het rendement op eigen vermogen ook sterk: van 8,6 procent naar 15,4 procent, stelt Aegon in de presentatie. Kalamboussis merkt daarbij op dat het operationele resultaat in het nieuwe raamwerk overeenkomt met de hoeveelheid gegenereerd operationeel kapitaal, volgens de Solvency II-regels. Dit was een belangrijke maatstaf voor analisten voorafgaand aan deze wijziging. "Dat helpt en wijst erop dat er geen grote veranderingen te verwachten zijn. Maar het zal tijd vergen om te wennen aan hoe alle elementen ten opzichte van elkaar gaan werken." ING heeft een koopadvies op Aegon. Bron: ABM Financial News

