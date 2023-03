FuelCell boekt minder verlies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) FuelCell Energy heeft in het afgelopen kwartaal het verlies gehalveerd, terwijl de omzet met 17 procent steeg. Dat maakte het Amerikaanse bedrijf donderdag bekend. Het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar eindigde op 31 januari voor FuelCell. Het nettoverlies liep terug van 41,4 miljoen naar 19,4 miljoen dollar. De omzet steeg juist van 31,8 miljoen naar 37,1 miljoen dollar. Het bruto resultaat was 5,2 miljoen dollar positief, tegen 2,9 miljoen dollar verlies een jaar eerder. De kaspositie bedroeg meer dan 400 miljoen dollar aan het einde van de verslagperiode, zei CEO Jason Few. FuelCell breidde het contract met ExxonMobil Technology and Engineering Company (EMTEC) uit. Wel meldde FuelCell een afname van de orderportefeuille per 31 januari van 19 procent tot 1,06 miljard dollar. Die daling vloeide volgens het bedrijf voort uit het besluit om met bepaalde projecten te stoppen. De brandstofcellen van FuelCell kunnen worden geladen met diverse energiebronnen, waaronder waterstof. Bron: ABM Financial News

