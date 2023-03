BMW haalt jaardoelstellingen en verhoogt dividend Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) BMW heeft in het afgelopen boekjaar de eigen doelstelling gehaald en besloot het dividend fors te verhogen. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Duitse autobouwer. De nettowinst steeg op jaarbasis van 12,5 naar 18,6 miljard euro. De EBIT steeg van 13,4 naar 14,0 miljard euro, terwijl de EBIT-marge in het automotive-segment aantrok van 7,7 tot 8,5 procent. BMW mikte op een EBIT-marge voor de automotive-divisie van 7 tot 9 procent. De omzet van BMW steeg in 2022 met 28,2 procent tot 142,6 miljard euro. BMW leverde 2,4 miljoen auto’s af. Dat is bijna 5 procent minder dan in 2021. Dividend BMW stelt een dividend voor van 8,50 euro per aandeel. Dat is flink meer dan de 5,82 euro per aandeel over 2021. Dat het dividend zo stevig wordt verhoogd en BMW tegelijk de noodzakelijke investeringen kan blijven doen, is volgens bestuurder Nicolas Peter een teken van de financiële kracht van het bedrijf. Op 15 maart presenteert BMW de nieuwe outlook. Bron: ABM Financial News

