Futures Wall Street wijzen omlaag

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, terwijl beleggers zich nog steeds zorgen maken over meer renteverhogingen door de Fed. De futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,2 procent in het rood.



"De energie in de Amerikaanse aandelenfutures blijft laag vanmorgen en het voelt alsof de aandelenmarkt weer een afwachtende houding heeft aangenomen over inflatie en de economie", stelde Saxo Bank. "De obligatiemarkt zal dicteren welke kant het nu op gaat met de aandelen." Weliswaar sloeg Fed-voorzitter Jerome Powell woensdag een iets genuanceerdere toon aan door te zeggen dat er nog niets is besloten, stelde AJ Bell, maar toch is de boodschap duidelijk: hoe groot de volgende renteverhoging wordt hangt af van de economische cijfers die binnenkomen en dat lijkt nu meer naar 50 basispunten te neigen dan naar 25 basispunten. Veel hangt ook af van het banenrapport van vrijdag, dat moet laten zien in hoeverre de sterke banenmarkt de looninflatie opstuwt. Donderdagmiddag staan de wekelijkse aanvragen van nieuwe werkloosheidsuitkeringen op de rol. De olieprijs was stabiel. Een aprilfuture West Texas Intermediate werd 0,2 procent duurder op 76,83 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0551. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0547 op de borden. Bedrijfsnieuws Avenue Therapeutics staat 19 procent hoger, nadat het bedrijf liet weten een vergadering met de FDA te zullen hebben over een studie die de risico's bestudeert van het opstapelen van opioïden. Softwarebedrijf Asana wint zelfs 23 procent voorbeurs na aankondiging van een aandeleninkoop van 30 miljoen stukken. Credit Suisse daalt 5 procent in Zwitserland. De bank stelde zijn jaarverslag uit, na een telefoontje van de Amerikaanse beurswaakhond SEC woensdagavond laat. Er zou iets mis zijn met de bijgestelde cijfers voor de kasstroom in 2019 en 2020. Tesla verliest meer dan 2 procent, volgend op een koersverlies woensdag nadat toezichthouders een onderzoek startten naar problemen met loslatende stuurwielen. Een medicijn van Eli Lilly helpt niet tegen geheugenverlies bij patiënten met Alzheimers, bleek uit een studie. Slotstanden De Amerikaanse beurzen sloten woensdag licht hoger. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,1 procent tot 3.992,01 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 32.798,40 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 11.576,00 punten. Bron: ABM Financial News

