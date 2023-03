JD.com boekt weer winst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JD.com heeft het vierde kwartaal en heel 2022 afgesloten met winst, na verliezen in het voorgaande jaar. Dat maakte het Chinese e-commercebedrijf, waarin AEX-fonds Prosus een belang heeft, donderdagmiddag bekend. De nettowinst bedroeg 3,0 miljard renminbi in het vierde kwartaal, tegen een verlies van 5,2 miljard renminbi een jaar eerder. Dit komt overeen met een winst van 0,4 miljard dollar. Over het hele jaar verbeterde het resultaat van 3,6 miljard renminbi verlies naar 10,4 miljard renminbi winst, of 1,5 miljard dollar winst. De netto-omzet in het vierde kwartaal was 7,1 procent hoger dan een jaar eerder. In heel 2022 was er een verbetering van 9,9 procent. Bron: ABM Financial News

