Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager, na de woorden van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell en in afwachting van het Amerikaanse banenrapport over februari dat vrijdagmiddag verschijnt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een verlies van 0,6 procent op 458,20 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 0,4 procent op 15.578,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,5 procent met een stand van 7.290,62 punten. De Britse FTSE daalde 0,7 procent naar 7.874,75 punten.

Ook op woensdag sprak Powell het Amerikaanse Congres toe. "Toen bleek Powell al iets genuanceerder", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. "Powell hamerde op het feit dat er nog geen beslissing is genomen over hoe hoog de interestverhoging zal zijn. Alles hangt af van de data die nu binnenkomt", zo stelde Verstraete.

Het geeft volgens Frank Vranken, chief investment officer van Bank Edmond de Rothschild, geen goed gevoel dat er binnen de ECB veel discussie is over het rentebeleid. Er zijn altijd tegenstrijdige meningen, maar het is niet verstandig om de discussie in het openbaar te voeren, vindt hij.

De rente op de tienjarige Duitse staatsobligatie bedraagt vanmorgen 2,69 procent.

Het enige macro-economische cijfer van relevantie betreft de wekelijkse steunaanvragen, met het oog op het banenrapport over februari van vrijdag, altijd extra veelzeggend. De verwachting ligt op 195.000 nieuwe steunaanvragen tegen 190.000 een week eerder.

De olieprijs kwam nauwelijks in beweging. Een april-future West Texas Intermediate noteerde onveranderd op 76,72 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 82,66 dollar werd betaald, net als woensdag.



De euro/dollar noteerde op 1,0565. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0555 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0547 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Deutsche Post heeft donderdag in zijn jaarrapport gewaarschuwd voor de nodige onzekerheden, die drukken op de vooruitzichten voor heel 2023, maar kon na een sterk 2022 wel het dividend en het aandeleninkoopprogramma verhogen. De koers van het aandeel Deutsche Post noteerde 0,6 procent hoger.

Credit Suisse stelt de publicatie van zijn jaarverslag uit, nadat het bedrijf woensdagavond een laat telefoontje kreeg van de Amerikaanse beurswaakhond, de Securities and Exchange Commission. De koers van het aandeel Credit Suisse noteerde 5,5 procent lager.

De koersen van de hoofdaandelen in Parijs noteerden lager, met uitzondering van zeven. In Frankfurt waren er 11 uitzonderingen, met alleen bij Porsche een opmerkelijke plus van 1,7 procent.

Aan de minzijde vielen de verliezen mee. In Parijs daalden alleen de koersen van de aandelen Stellantis en Unibail-Rodamco-Westfield meer dan 2 procent. In Duitsland was er verlies voor de aaandelenkoersen van Zalando en Vonovia. Beide koersen daalden bijna 4 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,1 procent tot 3.992,01 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 32.798,40 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 11.576,00 punten.