Valuta: Fed zet druk op euro

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag met afstand onder de 1,06 dollar, waarmee de markt zich meer en meer lijkt neer te leggen bij een renteverhoging van 50 basispunten door de Amerikaanse Federal Reserve op 22 maart.

"Als het banenrapport van vrijdag beduidend gunstiger uitvalt dan verwacht, lijkt die 50 basispunten geen vraag meer", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Naar ons idee geeft de euro met de koers van vanochtend ook aan dat die 50 al is verdisconteerd. Tot en met vrijdagmiddag is het voor de valutamarkt wachten op dat rapport."

De Bank of Canada hield vandaag het belangrijkste rente op 4,50 procent, na een verhoging met 25 basispunten in januari. Volgens de beleidsmakers daar lijken macro-economische data te duiden op een inflatie die dit jaar scherp koers zet richting de doelstelling van 2 procent.

De algehele economische activiteit in de Verenigde Staten is begin 2023 licht toegenomen. Dit stelde het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd.

Zes districten meldden weinig of geen verandering in economische activiteit sinds het laatste rapport, terwijl zes andere districten spraken van een toename van de economische bedrijvigheid in een bescheiden tempo.

Per saldo namen de verstoringen in de aanvoerketen de afgelopen verslagperiode af, aldus het Beige Book. De consumentenbestedingen bleven over het algemeen stabiel, hoewel een paar districten spraken over een matige tot sterke groei van de detailhandelsverkopen in een doorgaans rustige periode.

Het enige macro-economische cijfer van relevantie vandaag, betreft de wekelijkse steunaanvragen. Vrijdag volgt dan het officiële banenrapport.

De vice-voorzitter van de Federal Reserve Michael Barr houdt vandaag een toespraak, maar dan vooral over cryptovaluta. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is vandaag in Washington.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent hoger op 1,0558 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8896 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent en noteerde op 1,1867 dollar. De Canadese dollar liet donderdag geen enkele beweging zien ten opzichte van de Amerikaanse dollar, de euro steeg met 0,1 procent naar 1,4570 Canadese dollar.