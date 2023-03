Meer winst voor PageGroup Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) PageGroup heeft in 2022 een hogere brutowinst en omzet behaald met recordresultaten in 27 landen. Dat meldde de Britse uitzender donderdag. PageGroup boekte een winst voor belastingen van 194 miljoen pond in het afgelopen boekjaar, tegen 167 miljoen pond een jaar eerder. De omzet steeg van 1,64 miljard naar 1,99 miljard pond. De productiviteit daalde wel licht, met 0,6 procent. De conversieratio zakte van 19,2 naar 18,2 procent, door uitdagende marktomstandigheden. In China had de recruiter in de tweede helft van het jaar last van de beperkingen in de strijd tegen het coronavirus. Ook was er minder vertrouwen bij klanten in het vierde kwartaal. Het bedrijf stelde een slotdividend voor van 10,76 pence per aandeel. Het jaardividend valt met 15,67 pence hierdoor 4,5 procent hoger uit dan een jaar eerder. Er blijft wel een hoog niveau van onzekerheid op economisch en politiek gebied in de meeste van onze markten", blikte CEO Nicholas Kirk vooruit. Het aandeel stond donderdag 4 procent lager in reactie op de resultaten. Bron: ABM Financial News

