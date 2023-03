Beursupdate: AEX zakt weg Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend lager. Kort na de klok van elf uur daalde de AEX met 0,9 procent tot 746,94 punten. Analisten van SEB merkten op dat beleggers wat tot bedaren komen, na de flinke bewegingen op dinsdag na opmerkingen van Fed-voorzitter Powell. Ook op woensdag sprak Powell het Amerikaanse Congres toe. "Toen bleek Powell al iets genuanceerder", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. "Powell hamerde op het feit dat er nog geen beslissing is genomen over hoe hoog de interestverhoging zal zijn. Alles hangt af van de data die nu binnenkomt", zo stelde Verstraete. In dit licht zijn cijfers over de wekelijkse steunaanvragen in de VS vanmiddag en het officiële banenrapport op vrijdag een belangrijk ijkpunt. Vooral het banenrapport kan morgen voor de nodige volatiliteit zorgen, zo waarschuwde Verstraete. De expert van Lynx ziet de rentes bovendien verder stijgen. "Dat is geen makkelijke omgeving voor aandelen om een rally te realiseren." Vanochtend steeg de Amerikaanse tienjaarsrente verder tot 3,991 procent. Verder wees Verstraete op tegenvallende Chinese cijfers. "Met de heropening van de Chinese economie konden we verwachten dat deze in de lift zaten. Het feit dat dit niet het geval is doet vermoeden dat de Chinese economie toch niet zo sterk is op dit moment als eerder gedacht", aldus Verstraete. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0557. De olieprijzen daalden licht tot 76,60 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen steeg Aegon licht. De verzekeraar geeft vandaag een presentatie over het nieuwe boekhoudraamwerk IFRS 17, dat volgens de Duitse zakenbank Berenberg een mooie kans biedt om beleggers te laten zien hoe aantrekkelijk het aandeel is gewaardeerd. Prosus stond onderaan met een koersverlies van 3,1 procent. Adyen leverde 1,8 procent in. In de AMX won Corbion 1,2 procent en ABN AMRO 0,6 procent. De bank schuift vanaf 20 maart een plaatsje op van de Midkap naar de AEX index, net als verzekeraar ASR. Vastgoedfondsen WDP en Eurocommercial Properties daalden tot 3,4 procent. In de AScX verloren Tomtom en Majorel ongeveer drie procent. Brunel werd 1,8 procent duurder. Bron: ABM Financial News

