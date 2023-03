AEX licht lager van start, Aegon aan kop Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,3 procent lager naar 751,22 punten, terwijl de Midkap vlak noteerde. Onder de hoofdaandelen ging Aegon aan kop met een winst van een procent. De verzekeraar geeft vandaag een presentatie over het nieuwe boekhoudraamwerk IFRS 17, dat volgens de Duitse zakenbank Berenberg een mooie kans biedt om beleggers te laten zien hoe aantrekkelijk het aandeel is gewaardeerd. Prosus noteerde onderaan met een koersverlies van krap twee procent. In de AMX won ABN AMRO ruim een procent. De bank schuift vanaf 20 maart een plaatsje op van de Midkap naar de AEX index, net als verzekeraar ASR. WDP verloor anderhalf procent. In de AScX verloren Accsys en Majorel ongeveer anderhalf procent. Nedap werd een half procent duurder. Bron: ABM Financial News

