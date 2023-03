'Aegon toont toekomstige charmes' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon geeft donderdag een presentatie over het nieuwe boekhoudraamwerk IFRS 17, dat een mooie kans biedt om beleggers te laten zien hoe aantrekkelijk het aandeel is gewaardeerd. Dat stelt Berenberg donderdagochtend in een rapport. De analisten geven daarbij drie cijfers: zij denken dat Aegon tussen nu en eind juni 2024 ongeveer een kwart van zijn marktkapitalisatie laat terugvloeien naar aandeelhouders, namelijk 2,6 miljard euro. Na deze teruggave is het aandeel volgens Berenberg 7 tot 12 procent lager gewaardeerd dan Nederlandse sectorgenoten, die ook al zeer behoudend zijn gewaardeerd ten opzichte van de winst. Dit zou de neerwaartse ruimte van het aandeel Aegon beperken ten opzichte van de huidige koers. Als men kijkt naar de waardering van de grote Europese verzekeraars Allianz, AXA en Generali, is de korting die het aandeel Aegon biedt na de ASR-transactie zelfs 32 procent. Dit biedt aanzienlijke opwaarts potentieel voor de koers, vindt Berenberg. Een laatste cijfer is de cash die Berenberg verwacht uit de Amerikaanse tak, die de kern van het bedrijf zal zijn na de verkoop van de Nederlandse tak. Deze regio levert 0,7 miljard aan operationeel kapitaal per jaar op en na investeringen kan dit jaarlijks 0,4 miljard bijdragen aan het dividend, wat 60 procent is van het dividend dat naar de holding stroomt. De analisten concluderen dat het aandeel erg aantrekkelijk is gewaardeerd en handhaven het koopadvies met een koersdoel van 6,60 euro. Bron: ABM Financial News

