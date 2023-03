CPB: Nederlandse economie blijft groeien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse economie blijft dit jaar en volgend jaar groeien. Dat bleek donderdag uit het Centraal Economisch Plan 2023 van het Centraal Planbureau. Het CPB voorziet nu een groei van de economie in 2023 van 1,6 procent en voor 2024 van 1,4 procent. Het Planbureau wees wel op factoren die van belang zijn als inflatie, een afkoeling van de mondiale economie, hogere rentes en correcties in de woningmarkt. De koopkrachtontwikkeling is volgens het CPB in 2024 positief, maar compenseert evengoed niet geheel de daling in 2022. In 2023 zal de koopkracht nog licht onder druk staan, verwacht het CPB. Het CPB voorziet voor 2023 en 2024 een inflatie van rond de 3 procent tegen een inflatie van 10 procent over 2022. Het CPB schreef die snelle daling van de inflatie donderdag toe aan lagere energieprijzen. Het beeld voor de kerninflatie is iets anders. Die blijft stijgen, maar zal in 2024 afzwakken. In februari lag deze inflatie op 6,7 procent. "Historisch hoog", aldus het CPB. De werkloosheid loopt in de prognose en berekeningen van het CPB in 2024 geleidelijk op naar 4,1 procent. De uitvoer heeft te maken met een afgekoelde wereldhandel. Verder ondervinden de investeringen hinder van de hoge (geopolitieke) onzekerheid en de hogere rente, aldus het CPB. Bron: ABM Financial News

