Hogere jaaromzet voor Boskalis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft in 2022 meer omzet en winst geboekt dan een jaar eerder. Dit bleek donderdag uit cijfers van de maritieme dienstverlener die vorig jaar door investeerder HAL Holding werd ingelijfd en van de beurs werd gehaald. In het afgelopen jaar boekte Boskalis een omzet van 3,58 miljard euro tegen 2,96 miljard euro in 2021. Vooral bij het segment Dredging & Inland steeg de omzet met ruim 30 procent flink. "De sleephopperzuigers waren goed bezet en na een aantal rustige jaren is de bezetting van de snijkopzuigers in de loop van het jaar sterk toegenomen", aldus Boskalis. De EBITDA steeg van 462 naar 604 miljoen euro. Onder de streep restte een winst van 241 miljoen euro tegen 151 miljoen euro een jaar eerder. Eind december stond de orderportefeuille van Boskalis op 6,11 miljard euro. Dit was eind 2021 5,41 miljard euro. De toename in de portefeuille vond voornamelijk plaats bij Offshore Energy, mede dankzij het verwerven van een aantal offshore windprojecten in de Verenigde Staten. "De werken in portefeuille vormen een solide basis voor 2023 en de jaren daarna", zo stelde Boskalis. Boskalis heeft een direct beschikbare financieringsruimte van ruim 1,1 miljard euro. De solvabiliteit is met 49 procent volgens Boskalis onverminderd hoog en het bedrijf zegt "ruimschoots" te voldoen aan zijn financiële convenanten. "Gegeven de steun van onze grootaandeelhouder, onze sterke balans, de historisch hoge orderportefeuille en bovenal het uiterst gedreven team van Boskalis-collega’s kijk ik met veel vertrouwen vooruit naar 2023 en de jaren daarna”, zei CEO Peter Berdowski donderdag in een toelichting. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.