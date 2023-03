Onzekere vooruitzichten Deutsche Post Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Post heeft donderdag in zijn jaarrapport gewaarschuwd voor de nodige onzekerheden, die drukken op de vooruitzichten voor heel 2023, maar kon na een sterk 2022 wel het dividend en het aandeleninkoopprogramma verhogen. De gevolgen van de energiecrisis in Europa zijn echter minder dramatisch gebleken dan in het afgelopen najaar werd gevreesd, aldus het postbedrijf. De geconsolideerde nettowinst liet een verbetering zien in het boekjaar 2022. De nettowinst steeg van 5,05 miljard euro in 2021 naar 5,36 miljard euro afgelopen jaar. De EBIT steeg tot een recordniveau van 8,4 miljard euro. Dit was een jaar eerder krap 8,0 miljard euro. De omzet steeg op jaarbasis dan ook van 81,7 naar 94,4 miljard euro. Er wordt een dividend van 1,85 euro per aandeel voorgesteld. Vorig jaar was dat nog 1,80 euro. Ook verhoogde het postbedrijf de aandeleninkoop met 1 miljard euro naar 3 miljard euro. Outlook DHL waarschuwde voor 2023 wel opnieuw voor economische tegenwind. De zwakke volumetrend in het zakelijke segment in het vierde kwartaal van 2022 zal zich in ieder geval in de eerste helft van het jaar doorzetten. Voor het boekjaar 2023 verwacht DHL een geconsolideerde EBIT tussen 6,0 miljard en 7,0 miljard euro. De DHL-divisies zullen naar verwachting een totale EBIT tussen 5,5 miljard en 6,5 miljard euro realiseren. In de divisie Post &?Pakket Duitsland zal de EBIT naar verwachting uitkomen op circa 1,0 miljard euro. Richting het einde van het jaar zal de liquiditeitspositie verbeteren, zo verwacht DHL. Deutsche Post verwacht dit jaar 3,4 miljard tot 3,9 miljard euro te moeten investeren. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.