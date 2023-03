Fors lager operationeel jaarresultaat voor Achmea Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Achmea

(ABM FN-Dow Jones) Achmea heeft in 2022 het operationeel resultaat stevig zien dalen. Dat bleek donderdag uit de jaarcijfers van de verzekeringsgroep. Het operationeel resultaat bedroeg vorig jaar 174 miljoen euro tegen 585 miljoen euro een jaar eerder. Zonder de tak Zorg Nederland daalde dit resultaat van 575 miljoen euro naar 53 miljoen euro in 2022. "Mede door de oorlog was 2022 ook op andere vlakken een uitzonderlijk jaar met stijgende energieprijzen, ongekende inflatie, rentestijgingen en dalende aandelenkoersen. Dit had impact op ons operationeel resultaat", aldus de verzekeraar donderdag. Het nettoresultaat daalde van 468 miljoen euro in 2021 naar 105 miljoen euro in het afgelopen boekjaar, een afname met 78 procent. Op de korte termijn bleek de rente-ontwikkeling niet gunstig voor Achmea. Het leidde in combinatie met de ontwikkeling op de financiële markten tot een beleggingsresultaat dat 453 miljoen achterbleef bij 2021. Dit drukte vooral op het resultaat van de segmenten Pensioen & Leven en Schade & Inkomen. "Ook de ruim 100 miljoen (na herverzekering) waarmee we onze klanten hielpen hun stormschade te herstellen was voor het operationeel resultaat ongunstig", aldus Achmea donderdag. Outlook In een korte vooruitblik zei de verzekeraar dat 2023 een uitdagend jaar wordt. Voor de lange termijn is de opwaartse rente-ontwikkeling volgens Achmea wel gunstig. Bron: ABM Financial News

