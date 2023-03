Credit Suisse stelt publicatie jaarverslag uit Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse stelt de publicatie van zijn jaarverslag uit, nadat het bedrijf woensdagavond een laat telefoontje kreeg van de Amerikaanse beurswaakhond, de Securities and Exchange Commission. Dat maakte de Zwitserse bank donderdagochtend bekend. Credit Suisse verklaarde dat het gesprek verband hield met uitspraken van de SEC over de "technische beoordeling van eerder gemelde herzieningen van de verklaringen van de geconsolideerde kasstroom in de boekjaren die eindigden op 31 december 2020 en 2019 en gerelateerde controles." Bron: ABM Financial News

