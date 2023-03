Europese beurzen openen vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 19 punten voor de Duitse DAX, een min van 8 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 20 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten, na de koersdruk op dinsdag na het optreden van Fed-voorzitter Jerome Powell in de Amerikaanse senaat.

De Fed heeft nog geen besluit genomen over de hoogte van een eventuele nieuwe renteverhoging later deze maand, zei Powell woensdag vervolgens voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden.

Swissquote Bank zei dat de volgende reeks macro-publicaties zeer belangrijk zullen zijn voor de Fed om te bepalen of de rente met 25 of met 50 basispunten wordt verhoogd tijdens de beleidsvergadering op 21 en 22 maart.

"Als nieuwe data niet richting de niveaus bewegen die de Fed wil zien, zullen grotere renteverhogingen op het menu staan en zou de hoop op een zachte landing kunnen vervagen", waarschuwde Swissquote.

Het bruto binnenlands product in de eurozone steeg op kwartaalbasis met 0,1 procent. Op jaarbasis groeide de economie met 1,8 procent.

Bedrijfsnieuws

Onderdelen van Firmenich hebben bezoek gehad van de Europese toezichthouder voor mededinging. Dit bevestigde de fusiepartner van DSM in een email aan persbureau Bloomberg. het aandeel DSM sloot in Amsterdam 1,7 procent lager.

Adidas heeft de omzet in het vierde kwartaal van 2022 licht zien oplopen, maar operationeel verlies geleden en besloot het dividend stevig te verlagen. Adidas sloot desondanks 2,1 procent hoger.

Brenntag heeft in 2022 de resultaten flink zien aantrekken en kondigde een inkoopprogramma van eigen aandelen aan, naast een hoger dividend. De koers van het aandeel Brenntag eindigde 1,1 procent hoger, maar die van concurrent Azelis 3,0 procent lager en van IMCD 0,1 procent in het rood.

In Parijs steeg STMicroelectronics 3,4 procent, ArcelorMittal steeg 1,0 procent, terwijl Teleperformance 5,0 procent daalde.

In Frankfurt won Continental 7,8 procent, Infineon Technologies steeg 3,1 procent en Sartorius daalde 2,0 procent.

Euro STOXX 50 4.288,45 (+0,2%)

STOXX Europe 600 460,99 (+0,1%)

DAX 15.631,87 (+0,5%)

CAC 40 7.324,76 (-0,2%)

FTSE 100 7.929,92 (+0,1%)

SMI 11.025,26 (-0,4%)

AEX 753,35 (+0,2%)

BEL 20 3.849,32 (-0,1%)

FTSE MIB 27.911,52 (+0,5%)

IBEX 35 9.466,10 (+0,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vlak, na woensdag licht hoger te zijn gesloten.

Fed-voorzitter Jerome Powell kon woensdag opnieuw rekenen op de aandacht van beleggers, nadat hij dinsdag zei dat de Fed bereid is het tempo van renteverhogingen op te voeren als alle gegevens erop wijzen dat een snellere verstrakking van het beleid gerechtvaardigd is.

De Fed heeft nog geen beslissing genomen over de omvang van een mogelijke renteverhoging later deze maand, zei Powell woensdag voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden.

"De rente op Amerikaanse staatsobligaties blijft stijgen. En dat is, zoals we weten, niet wat aandelenbeleggers graag zien. Beleggers moeten de rendementsontwikkelingen op de obligatiemarkten goed in de gaten houden", zei analist Salah Bouhmidi van IG.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in februari sterker is gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg in februari met 242.000 tegen een stijging van 119.000 in januari tegen een eerder gemelde groei van 106.000. De markt rekende op een groei van 205.000 banen.

De algehele economische activiteit in de Verenigde Staten is begin 2023 licht toegenomen. Dit stelde het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd. De omstandigheden op de arbeidsmarkt waren afgelopen verslagperiode solide, terwijl de inflatiedruk wijdverbreid bleef. Voor de toekomst verwachtten contacten dat de prijsstijgingen in de loop van het jaar verder zullen afnemen.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gestegen met 7,4 procent. De marktindex steeg van 187,6 naar 201,5.

De export steeg in januari met 3,4 procent tot 257,5 miljard dollar, terwijl de import met 3,0 procent steeg tot 325,8 miljard dollar, wat resulteerde in een tekort op de Amerikaanse handelsbalans van 68,3 miljard dollar.

In januari bedroeg het aantal openstaande vacatures in de VS 10,8 miljoen, tegen 11,2 miljoen in december.

De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,2 procent, ofwel 0,92 dollar, lager op 76,66 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS slechts de wekelijkse steunaanvragen op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Campbell Soup heeft zijn verwachting voor de omzetgroei dit boekjaar opnieuw verhoogd, naar 8,5 tot 10,0 procent, in plaats van 7 tot 9 procent. De oorspronkelijke verwachting was 4 tot 6 procent groei. Het aandeel steeg 1,5 procent.

CrowdStrike won ruim 3,0 procent, na meevallende winstcijfers en een beter dan verwachte outlook.

Occidental Petroleum won ongeveer 1,4 procent na een melding dat Berkshire Hathaway bijna 6 miljoen aandelen in het energiebedrijf heeft gekocht in de afgelopen dagen. Het beleggingsbedrijf van Warren Buffett heeft nu 200 miljoen aandelen Occidental die 12,2 miljard dollar waard zijn.

SoundHound AI verloor circa 22,5 procent voorbeurs na een kwartaalverlies dat groter was dan een kwartaal eerder. Ook Synchronoss Technologies ging onderuit na een omzetdaling. Het aandeel verliest voorbeurs 13 procent.

S&P 500 index 3.992,01 (+0,1%)

Dow Jones index 32.798,40 (-0,2%)

Nasdaq Composite 11.576,00 (+0,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag verdeeld. Chinese inflatiecijfers vielen vanochtend mee, die daalden naar het laagste niveau in een jaar tijd.

Nikkei 225 28.621,09 (+0,6%)

Shanghai Composite 3.282,23 (-0,0%)

Hang Seng 20.137,69 (+0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0551. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0547 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0552 op de borden.

USD/JPY Yen 136,78

EUR/USD Euro 1,0551

EUR/JPY Yen 144,31

MACRO-AGENDA:

00:50 Economische groei - Vierde kwartaal def. (Jap)

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Februari (Chi)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Oracle - Cijfers derde kwartaal (VS)