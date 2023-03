Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 3 maart zijn gedaald met 1,7 miljoen vaten tot 478,5 miljoen stuks. De benzinevoorraden daalden met 1,1 miljoen vaten tot 238,1 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met 0,1 miljoen vaten tot 122,3 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 86,0 procent. Dat was een week eerder 85,8 procent. Dinsdag kwam de olieprijs al onder druk te staan, wat deels werd toegeschreven aan de opmerkingen van de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, over de vooruitzichten voor de Amerikaanse rente. Powell waarschuwde dinsdag in een getuigenis voor de bankcommissie van de senaat dat de rente hoger zal moeten stijgen dan eerder werd gedacht om de inflatie onder controle te krijgen, Powell opmerkingen zorgden voor rillingen op de financiële markten. De kortetermijnrentes op treasuries stegen, waardoor de Amerikaanse dollar omhoog ging, terwijl aandelen scherp daalden, vanwege de verwachting dat een verdere verhoging van de rente en meer monetaire verkrapping de Amerikaanse economie in een recessie zal brengen. Powell getuigde woensdag voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden en zei dat de Fed nog geen beslissing heeft genomen over de omvang van een mogelijke renteverhoging later deze maand. Het American Petroleum Institute rapporteerde dinsdag laat een daling van de Amerikaanse voorraden ruwe olie van 3,8 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden vorige week stegen met 1,8 miljoen vaten en de distillaten toenamen met 1,9 miljoen vaten. De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,2 procent, ofwel 0,92 dollar, lager op 76,66 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

