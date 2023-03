Economische activiteit VS licht toegenomen - Beige Book

(ABM FN-Dow Jones) De algehele economische activiteit in de Verenigde Staten is begin 2023 licht toegenomen. Dit stelde het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd.

Zes districten meldden weinig of geen verandering in economische activiteit sinds het laatste rapport, terwijl zes andere districten spraken over een toename van de economische bedrijvigheid in een bescheiden tempo.

Per saldo namen de verstoringen in de toeleveringsketen de afgelopen verslagperiode af, aldus het Beige Book. De consumentenbestedingen bleven over het algemeen stabiel, hoewel een paar districten spraken over een matige tot sterke groei van de detailhandelsverkopen in een doorgaans rustige periode.

De autoverkopen waren volgens het rapport per saldo de afgelopen verslagperiode vrijwel onveranderd, terwijl de voorraadniveau's verbeterden.

Verschillende districten gaven aan dat de hoge inflatie en hogere rentetarieven aanhoudend op het discretionaire inkomen en de koopkracht van consumenten drukten. De prestaties in de reis- en toeristische sectoren bleef in de meeste districten sterk.

Na een periode van krimp stabiliseerde de productieactiviteit, zo bleek uit het Beige Book. De huizenmarkt bleef zwak, met name vanwege het lage aanbod, hoewel in sommige districten een onverwachte toename in activiteit werd geconstateerd.

De vraag naar niet-financiële diensten was volgens het rapport stabiel, maar trok in enkele districten aan, terwijl de vraag naar leningen daalde, de kredietvoorwaarden werden aangescherpt en de wanbetalingspercentages opliepen.

De activiteit in de energiesector was stabiel tot licht dalend, terwijl de agrarische omstandigheden verdeeld waren.

De omstandigheden op de arbeidsmarkt waren afgelopen verslagperiode solide, meldde het Beige Book. De werkgelegenheid bleef in de meeste districten in een bescheiden tot matig tempo toenemen, terwijl het vinden van werknemers met de gewenste vaardigheden een uitdaging bleef. De lonen stegen over het algemeen in een gematigd tempo, hoewel in sommige districten een lichte afname van de loondruk werd geconstateerd.

De inflatiedruk bleef wijdverbreid, hoewel de prijsstijgingen licht afnemen. In meerdere districten namen de inputkosten verder toe, met name voor energie en grondstoffen, terwijl sprake was van enige verlichting voor vracht- en verzendkosten.

Sommige districten merkten op dat bedrijven het moeilijker vonden om kostenstijgingen door te berekenen aan consumenten. Voor de toekomst verwachtten contacten dat de prijsstijgingen in de loop van het jaar verder zullen afnemen.