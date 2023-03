Meer exportmaatregelen voor ASML op komst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nederland neemt aanvullende exportmaatregelen voor geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders. Dit blijkt woensdag uit een brief van minister Liesje Schreinemacher van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. "Halfgeleiders zijn van groot strategisch belang voor toekomstige militaire en civiele toepassingen. Nederland speelt wereldwijd een belangrijke rol in deze waardeketen. Gezien de technologische ontwikkelingen en geopolitieke context, is het kabinet tot de conclusie gekomen dat het nodig is voor de (inter)nationale veiligheid om de bestaande exportcontrole van specifieke productieapparatuur voor halfgeleiders uit te breiden", schreef de minister in haar brief. Ook wil de minister zo het technologische leiderschap van Nederland behouden. De aanvullende nationale exportcontrole maatregelen betreffen zeer specifieke technologieën in de productiecyclus van halfgeleiders waarop Nederland een unieke en leidende positie heeft, zoals de meest geavanceerde Deep Ultra Violet (DUV) immersie lithografie en depositie. Schreinemacher laat weten bij voorkeur aanvullende maatregelen te nemen in multilateraal verband. Want dan zijn deze het meest effectief. Het is de bedoeling om voor de zomer de regeling in de staatscourant te publiceren. ASML mag sinds 2019 zijn meest geavanceerde technologie EUV al niet leveren aan China. Met een nieuw verbod op de meest geavanceerde DUV dreigt de bewegingsvrijheid van ASML verder te worden ingeperkt. In een reactie liet ASML te verwachten dat de nieuwe maatregelen geen gevolg hebben voor de outlook voor 2023 of voor de scenario's voor de lange termijn. ASML benadrukte dat de maatregelen alleen de meest geavanceerde DUV betreffen. Wat hier exact onder zal worden verstaan, moet overigens nog duidelijk worden, zei het Veldhovense bedrijf woensdag. Bron: ABM Financial News

