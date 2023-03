Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,4 procent tot 3.971,93 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 32.626,96 punten en de Nasdaq noteerde 0,2 procent lager op 11.509,27 punten.

Fed-voorzitter Jerome Powell kon woensdag opnieuw rekenen op de aandacht van beleggers, nadat hij dinsdag zei dat de Fed bereid is het tempo van renteverhogingen op te voeren als alle gegevens erop wijzen dat een snellere verstrakking van het beleid gerechtvaardigd is, waardoor De treasury-rente steeg, de Amerikaanse dollar omhoog ging, terwijl aandelen scherp daalden.

De Fed heeft nog geen beslissing genomen over de omvang van een mogelijke renteverhoging later deze maand, zei Powell woensdag voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden.

"De rente op Amerikaanse staatsobligaties blijft stijgen. En dat is, zoals we weten, niet wat aandelenbeleggers graag zien. Beleggers moeten de rendementsontwikkelingen op de obligatiemarkten goed in de gaten houden", zei analist Salah Bouhmidi van IG.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in februari sterker is gestegen dan verwacht. Het aantal banen steeg in februari met 242.000 tegen een stijging van 119.000 in januari tegen een eerder gemelde groei van 106.000. De markt rekende op een groei van 205.000 banen.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gestegen met 7,4 procent. De marktindex steeg van 187,6 naar 201,5.

De export steeg in januari met 3,4 procent tot 257,5 miljard dollar, terwijl de import met 3,0 procent steeg tot 325,8 miljard dollar, wat resulteerde in een tekort op de Amerikaanse handelsbalans van 68,3 miljard dollar.

In januari bedroeg het aantal openstaande vacatures in de VS 10,8 miljoen, tegen 11,2 miljoen in december.

De euro/dollar noteerde op 1,0542. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0553 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0547 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 0,8 procent lager, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.



Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS slechts de wekelijkse steunaanvragen op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Campbell Soup heeft zijn verwachting voor de omzetgroei dit boekjaar opnieuw verhoogd, naar 8,5 tot 10,0 procent, in plaats van 7 tot 9 procent. De oorspronkelijke verwachting was 4 tot 6 procent groei. Het aandeel steeg 1,4 procent.

CrowdStrike won 2,6 procent, na meevallende winstcijfers en een beter dan verwachte outlook.

Occidental Petroleum won 1,4 procent na een melding dat Berkshire Hathaway bijna 6 miljoen aandelen in het energiebedrijf heeft gekocht in de afgelopen dagen. Het beleggingsbedrijf van Warren Buffett heeft nu 200 miljoen aandelen Occidental die 12,2 miljard dollar waard zijn.

SoundHound AI verloor 21,0 procent voorbeurs na een kwartaalverlies dat groter was dan een kwartaal eerder. Ook Synchronoss Technologies ging onderuit na een omzetdaling. Het aandeel verliest voorbeurs 13 procent.