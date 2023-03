Europese beurzen overwegend hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten, na de koersdruk op dinsdag na het optreden van Fed-voorzitter Jerome Powell in de Amerikaanse senaat. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 460,99 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,5 procent op 15.631,87 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,2 procent op 7.324,76 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent hoger op 7.929,92 punten. De Fed heeft nog geen besluit genomen over de hoogte van een eventuele nieuwe renteverhoging later deze maand, zei Powell woensdag voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden. Swissquote Bank zei dat de volgende reeks macro-publicaties zeer belangrijk zullen zijn voor de Fed om te bepalen of de rente met 25 of met 50 basispunten wordt verhoogd tijdens de beleidsvergadering op 21 en 22 maart. "Als nieuwe data niet richting de niveaus bewegen die de Fed wil zien, zullen grotere renteverhogingen op het menu staan en zou de hoop op een zachte landing kunnen vervagen", waarschuwde Swissquote. Het bruto binnenlands product in de eurozone steeg op kwartaalbasis met 0,1 procent. Op jaarbasis groeide de economie met 1,8 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0552. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0543 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0547 op de borden. Olie werd woensdag tot 1,4 procent goedkoper, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Bedrijfsnieuws Onderdelen van Firmenich hebben bezoek gehad van de Europese toezichthouder voor mededinging. Dit bevestigde de fusiepartner van DSM in een email aan persbureau Bloomberg. het aandeel DSM sloot in Amsterdam 1,7 procent lager. Adidas heeft de omzet in het vierde kwartaal van 2022 licht zien oplopen, maar operationeel verlies geleden en besloot het dividend stevig te verlagen. Adidas sloot desondanks 2,1 procent hoger. Brenntag heeft in 2022 de resultaten flink zien aantrekken en kondigde een inkoopprogramma van eigen aandelen aan, naast een hoger dividend. De koers van het aandeel Brenntag eindigde 1,1 procent hoger, maar die van concurrent Azelis 3,0 procent lager en van IMCD 0,1 procent in het rood. In Parijs steeg StMicroelectronics 3,4 procent, ArcelorMittal steeg 1,0 procent, terwijl Teleperformance 5,0 procent daalde. In Frankfurt won Continental 7,8 procent, Infineon Technologies steeg 3,1 procent en Sartorius daalde 2,0 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 3.988,54 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet.