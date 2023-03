Powell wacht op nieuwe cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Alvorens de Amerikaanse Federal Reserve op 22 maart een nieuw rentebesluit neemt, staan er nog een aantal belangrijke cijfers op de agenda, dus is het nog niet bepaald hoe hoog die volgende renteverhoging zal zijn. Dit bleek woensdag uit de woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell die verscheen voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden, na gisteren al bij de Senaat op bezoek te zijn geweest. Voor het rentebesluit volgen eerst nog een banenrapport en nieuwe inflatiecijfers. En die bepalen uiteindelijk wat de Fed doet, aldus Powell. "Er is nog geen besluit genomen", benadrukte de centraal bankier. Powell is evenwel bereid het tempo van renteverhogingen op te voeren, als de data hierom vragen, zo bleek dinsdag al. En vooralsnog lijkt dat het geval. Bron: ABM Financial News

