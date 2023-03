AEX sluit in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, ondanks economische cijfers die de zorgen bij beleggers over hogere rentes niet wegnamen. De AEX-index sloot 0,2 procent hoger op 753,35 punten.

Dinsdagmiddag sloeg het sentiment om, zag investment manager Simon Wiersma van ING, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell zei dat aanhoudend sterke economische cijfers kunnen betekenen dat het tempo van de renteverhogingen weer omhoog moet.

"Beleggers realiseren zich dat de Fed nog lang niet klaar is met het temmen van de wilde inflatie in de VS", vulde vermogensbeheerder Hargreaves Lansdown aan.

Vanmiddag bleek het aantal banen in de VS in februari flink gestegen, volgens loonstrookjesverwerker ADP, met 242.000 banen. Dit cijfer loopt vooruit op het officiële banenrapport van vrijdag.

Het cijfer is een teken dat de Amerikaanse economie nog altijd goed draait, waarbij mensen die van baan veranderen een flinke loonsverhoging kunnen bedingen, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank. De groei was sterker dan de 119.000 in januari.

Het aantal vacatures daalde intussen in de VS wel, maar bleef op een hoog niveau.

Vanavond volgt nog het Beige Book van de Fed.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0552.

De olieprijzen daalden licht, nadat bleek dat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week zijn gedaald met 1,7 miljoen vaten.

Stijgers en dalers

Halfgeleiderbedrijven in de AEX eindigden bovenaan, met plussen van 1,4 tot 3 procent voor ASML, ASMI en Besi.

Ook verzekeraar Aegon deed goede zaken en won 2,5 procent.

Rivaal NN Group neemt The RoadsafetyLAB over en krijgt zo de app Hello Mobility weer in handen, die de verzekeraar had ondergebracht bij het overnamedoelwit. Met de app kunnen bedrijven de schade aan hun wagenpark minimaliseren. Het aandeel NN steeg met 0,4 procent.

DSM verloor juist 1,7 procent. Onderdelen van Firmenich hebben bezoek gehad van de Europese kartelwaakhond, bevestigde de fusiepartner van DSM aan persbureau Bloomberg. Op vragen van ABM Financial News reageerde het bedrijf nog niet.

Randstad leverde 3 procent in.

In de AMX won kunstmestbedrijf OCI 2,2 procent. Ook andere grondstoffennamen zoals AMG en Vopak wonnen terrein, net als AEX-fonds ArcelorMittal.

Fugro sloot vlak. De bodemonderzoeker verkocht een resterend belang in Huawei Marine Networks, dat geen kernactiviteit is, en ontvangt daarvoor 10 miljoen dollar.



Onder de kleinere aandelen wonnen Brunel en Acccys anderhalf procent. Vastgoedbedrijf NSI daalde 1,5 procent.

Het lokaal genoteerde TIE steeg 6 procent, na de presentatie van een nieuwe opdracht.

Tussenstanden Wall Street

Rond sluitingstijd in Europa stonden de Amerikaanse beurzen licht hoger. De S&P 500 index steeg 0,3 procent