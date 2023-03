Video: stijgende Europese inflatieverwachtingen slecht nieuws voor aandelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese inflatieverwachtingen zijn de afgelopen weken gestaag opgelopen. Volgens Chief Investment Strategist Lukas Daalder van BlackRock Nederland een verkeerd teken. "Dit betekent dat we meer renteverhogingen krijgen en ik vermoed dat dit ook ten koste zal gaan van de aandelenmarkten", zei Daalder voor de camera van ABM Financial News. Momenteel liggen de inflatieverwachtingen in Europa boven die van de Verenigde Staten en met 2,5 procent zelfs ook hoger dan op het moment dat Rusland Oekraïne binnenviel, merkte de strateeg op. Volgens Daalder is dit voor centrale bankiers een reden tot zorgen. "Dergelijke verwachtingen kunnen een eigen leven gaan leiden. Als consumenten en producenten hun gedrag op basis van deze verwachtingen gaan aanpassen, wordt het een zichzelf versterkend proces", zei hij. Klik hier voor: stijgende Europese inflatieverwachtingen slecht nieuws voor aandelen Bron: ABM Financial News

