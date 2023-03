Vlakke start voor Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een min of meer vlakke opening tegemoet, na sterke banencijfers voorbeurs, die volgden op een verkoopgolf na de havikige woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell op dinsdag. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor de opening nagenoeg onveranderd. Het sentiment blijft fragiel, nadat Powell gisteren hintte op een mogelijke versnelling van de renteverhogingen, waardoor de rendementen op korte obligates naar de hoogste niveaus in vier decennia stegen. De hogere kosten van lenen en de kans op een recessie die daardoor toeneemt, drukten de aandelenkoersen omlaag. En woensdag blijven beleggers ongerust door het vooruitzicht van een beleidsrente die langer hoger blijft. "Beleggers realiseren zich dat de Fed nog lang niet klaar is met het temmen van de wilde inflatie in de VS", stelde vermogensbeheerder Hargreaves Lansdown. Vanmiddag verschijnt Powell voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden, maar de verwachting is niet dat zijn woorden veel zullen afwijken van wat de bankier gisteren zei. Verder let de markt op het banenrapport van ADP, als opmaat naar het officiële rapport op vrijdag. Het aantal banen steeg in februari volgens ADP met 242.000, aanzienlijk sterker dan de 119.000 inn januari en ook meer dan analisten hadden verwacht. De Amerikaanse export groeide in januari intussen harder dan de import, bleek woensdag verder, met 3,4 tegen 3,0 procent. Het tekort op de handelsbalans bedroeg ruim 68 miljard dollar. Er staan nog vacaturecijfers op de agenda en de wekelijkse olievoorraden. En vanavond publiceert de Fed een nieuw Beige Book.



De olieprijs daalde licht. Een april-future West Texas Intermediate daalde 0,6 procent tot 77,09 dollar, terwijl een mei-future Brent 0,4 procent goedkoper werd op 82,96 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0543. Bij bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0575 op de borden. Bedrijfsnieuws Campbell Soup heeft zijn verwachting voor de omzetgroei dit boekjaar opnieuw verhoogd, naar 8,5 tot 10,0 procent, in plaats van 7 tot 9 procent. De oorspronkelijke verwachting was 4 tot 6 procent groei. Het aandeel lijkt 2 procent hoger te gaan openen. CrowdStrike steeg 5 procent voorbeurs, na meevallende winstcijfers en een beter dan verwachte outlook. Occidental Petroleum won 2,7 procent na een melding dat Berkshire Hathaway bijna 6 miljoen aandelen in het energiebedrijf heeft gekocht in de afgelopen dagen. Het beleggingsbedrijf van Warren Buffett heeft nu 200 miljoen aandelen Occidental die 12,2 miljard dollar waard zijn. SoundHound AI verloor ruim 8 procent voorbeurs na een kwartaalverlies dat groter was dan een kwartaal eerder. Ook Synchronoss Technologies ging onderuit na een omzetdaling. Het aandeel verliest voorbeurs 13 procent. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag lager. De S&P500 index daalde 1,5 procent tot 3.986,37 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 1,2 procent tot 11.530,33 en de Dow Jones index verloor 1,7 procent tot 32.856,46 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.