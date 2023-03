Fugro verkoopt resterend belang in Huawei Marine Networks Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro ontvangt circa 10 miljoen dollar, nu de verkoop is afgerond van het resterende belang van 19 procent, dat de bodemonderzoeker indirect had in HMN International, dat eerder Huawei Marine Networks heette. Het belang werd gehouden door Global Marine Holdings, waarin Fugro een belang van 23,6 procent heeft, en is verkocht aan Hengtong Optic-Electric Co. Het was geen kernactiviteit, aldus Fugro. Bron: ABM Financial News

