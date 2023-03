Warren Buffett nog groter in Occidental Petroleum Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Beleggingsbedrijf Berkshire Hathaway van Warren Buffett heeft de afgelopen dagen het belang in Occidental Petroleum uitgebreid. Berkshire kocht 5,8 miljoen aandelen Occidental in een reeks aankopen op vrijdag, maandag en dinsdag, bleek dinsdagavond uit een melding aan beurswaakhond SEC. De aankoopprijzen lagen tussen 59,85 en 61,90 dollar per aandeel en er was een bedrag van rond de 360 miljoen dollar mee gemoeid. Berkshire heeft circa 22 procent van de aandelen van Occidental, namelijk meer dan 200 miljoen stukken die samen 12 miljard dollar waard zijn. Daarmee is Buffett de dominante aandeelhouder in het oliebedrijf. Berkshire heeft ook nog 84 miljoen warrants en 10 miljard dollar aan preferente aandelen in Occidental die een dividend van 8 procent uitkeren. Occidental kondigde vorige week een aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 3 miljard dollar. Ook ging het dividend met 38 procent omhoog tot 0,18 dollar per aandeel, na meevallende kwartaalcijfers. Berkshire heeft ook 27 miljard dollar in Chevron belegd. Bron: ABM Financial News

