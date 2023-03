Campbell Soup verhoogt outlook weer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Campbell Soup heeft opnieuw de outlook verhoogd, nadat in het afgelopen kwartaal de omzet en de winst stegen. Dit bleek woensdag uit de resultaten van de Amerikaanse fabrikant van soepen en sauzen. Campbell voorziet voor het lopende boekjaar inmiddels een omzetstijging van 8,5 tot 10,0 procent. De oude outlook wees op een groei van 7 tot 9 procent. Het is de tweede opwaartse bijstelling van de outlook. Aanvankelijk werd nog uitgegaan van een omzetstijging van 4 tot 6 procent. De prognose voor de aangepaste EBIT ligt nu op een stijging van 4,5 tot 6,5 procent tegen eerder 2,5 tot 6,5 procent en daarvoor een verwachting van 1 tot 5 procent. De aangepaste winst per aandeel ziet het bedrijf uit Camden uitkomen tussen de 2,95 tot 3,00 dollar tegen eerder 2,90 en 3,00 dollar en bij de eerste verwachting van 2,85 tot 2,95 dollar. Deze nieuwste prognose betekent een winststijging op jaarbasis van 3,5 tot 5,0 procent. Tweede kwartaal Campbell zag de omzet in het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 29 januari, autonoom met 13 procent stijgen naar 2,49 miljard dollar bij een aangepaste winst per aandeel van 0,80 dollar. Dat was 0,69 dollar per aandeel in dezelfde periode een jaar eerder. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst per aandeel van 0,74 dollar, op een omzet van 2,44 miljard dollar. De aangepaste EBIT steeg van 318 miljoen naar 362 miljoen dollar, een plus van 14 procent. Het aandeel Campbell noteerde woensdag in de elektronische handel voorbeurs in New York 1,5 procent hoger. Bron: ABM Financial News

