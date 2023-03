Europese beurzen overwegend lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag overwegend lager. De verklaring van Fed-voorzitter Jerome Powell dat de rente sneller omhoog moet om de inflatie te temmen, bepaalt het sentiment op de beurzen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een verlies van 0,1 procent op 459,40 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 15.605,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,2 procent met een stand van 7.321,86 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.908,17 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING zag dinsdagmiddag het sentiment omslaan, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell vertelde dat de Fed bereid is het tempo van de renteverhogingen op te voeren als alle gegevens erop wijzen dat een snellere verstrakking gerechtvaardigd is. Powell merkte op dat de laatste economische data sterker zijn dan verwacht, wat erop wijst dat het uiteindelijke renteniveau waarschijnlijk hoger zal zijn dan eerder werd voorzien. "Voor het herstel van de prijsstabiliteit is waarschijnlijk nog enige tijd een restrictief monetair beleid nodig", aldus Wiersma. "Het werd al snel duidelijk dat Powell geen duivige taal zou uitslaan", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Hewson vond de toon van Powell anders dan tijdens de afgelopen persconferenties van de centrale bank. "Zijn opmerkingen over het tempo van renteverhogingen en dat de rentepiek waarschijnlijk hoger zal zijn dan verwacht, werden door de markt niet goed opgepakt. Maar gezien de sterke macrocijfers van de afgelopen tijd, zou deze verandering in toon geen verrassing moeten zijn", vindt Hewson. Wiersma van ING zag de korte rentes omhoogschieten na de uitspraken van Powell. Een meerderheid van de markt verwacht inmiddels een extra kwartje verhoging, zo ziet Wiersma. De Duitse industrie produceerde in januari van dit jaar op maandbasis beduidend meer dan verwacht, terwijl de daling op jaarbasis lager uitkwam dan in december. En de Duitse detailhandel zag de verkoop gecorrigeerd voor inflatie in januari dalen met 0,3 procent ten opzichte van december. De olieprijs liet niet veel beweging zien. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het rood op 77,53 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 83,39 dollar werd betaald, een stijging van 0,1 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0542. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0544 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0575 op de borden.



Bedrijfsnieuws Onderdelen van Firmenich hebben bezoek gehad van de Europese toezichthouder voor mededinging. Dit bevestigde de fusiepartner van DSM in een email aan persbureau Bloomberg. De koers van het aandeel DSM noteerde in Amsterdam 4,0 procent lager. Adidas heeft de omzet in het vierde kwartaal van 2022 licht zien oplopen, maar operationeel verlies geleden en besloot het dividend stevig te verlagen. De koers van het aandeel Adidas noteerde 2,2 procent lager. Brenntag heeft in 2022 de resultaten flink zien aantrekken en kondigde een inkoopprogramma van eigen aandelen aan, naast een hoger dividend. De koers van het aandeel Brenntag noteerde 0,1 procent hoger, van concurrent Azelis 2,3 procent lager en van IMCD 1,1 procent in het rood. In Parijs noteerde acht aandelen een koerswinst, in Frankfurt waren dat er achttien, onder aanvoering van de koers van het aandeel Continental, dat 5,5 procent steeg. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen. De S&P500 index daalde dinsdag 1,5 procent tot 3.986,37 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 1,2 procent tot 11.530,33 en de Dow Jones index verloor 1,7 procent tot 32.856,46 punten. Bron: ABM Financial News

