Valuta: Powell wil rente en krijgt hogere dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag nipt onder de 1,0550 dollar, nadat de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell dinsdag in de Amerikaanse Senaat vrij helder was over het rentebeleid van de bank.

"Wij verwachten dat zijn optreden van vandaag in het Huis van Afegvaardigden daar geen verandering in brengt", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News.

Als de economie in de Verenigde Staten goed blijft standhouden, dan zou dit de Federal Reserve ertoe kunnen zetten om de rente sneller te verhogen en ook meer dan de markt had verwacht om de hoge inflatie te bestrijden. Deze boodschap had Powell dinsdag voor de Amerikaanse Senaat.

"De laatste economische gegevens zijn sterker dan verwacht, wat erop wijst dat het uiteindelijke niveau van de rente waarschijnlijk hoger zal zijn dan eerder werd verwacht", zei Powell voor het Senate Banking Committee. "Als alle gegevens erop wijzen dat een snellere verkrapping gerechtvaardigd is, zijn we bereid het tempo van de renteverhogingen op te voeren. We zullen onze beslissingen per vergadering blijven nemen", benadrukte Powell.

De Fed verhoogde vorige maand de rente met een kwart procentpunt tot een bandbreedte van 4,50 tot 4,75 procent.

"Hoewel de inflatie de afgelopen maanden is afgenomen, is er nog een lange weg te gaan om de inflatie weer op 2 procent te krijgen" aldus de Fed-voorzitter.

De Fed neemt op woensdag 22 maart het volgende rentebesluit.

Recente inflatiedata laten zien dat de inflatie in de VS niet langer afkoelt. En de arbeidsmarkt blijft robuust.

Volgens Powell kan een deel van de opleving mogelijk verklaard worden door het ongebruikelijke warm weer in januari, waardoor seizoensgebonden aanpassingen van economische gegevens verstoord raken. De centraal bankier erkende wel "dat de inflatiedruk hoger is dan verwacht tijdens onze vorige vergadering".

Tot nog toe schatte de markt een volgende renteverhoging in op 25 basispunten.

"Dat is ook nog altijd onze verwachting, maar dan moet het banenrapport van aanstaande vrijdag niet dezelfde verrassing inhouden als over januari het geval was." Met een banengroei van bijvoorbeeld 400.000, terwijl de markt nu rekent op 200.000 banen, krijgen de haviken binnen de Fed gelijk, aldus Mevissen, en dan kan die verwachting wel eens naar 50 basispunten stijgen.

De Duitse industrie produceerde in januari van dit jaar op maandbasis beduidend meer dan verwacht, terwijl de daling op jaarbasis lager uitkwam dan in december. En de Duitse detailhandel zag de verkoop gecorrigeerd voor inflatie in januari dalen met 0,3 procent ten opzichte van december.

De economie van de eurozone groei in het vierde kwartaal in een derde, definitieve meting toch niet.

Vanmiddag gaat veel van de aandacht uit naar de banengroei in de Amerikaanse private sector over februari, en verder de handelsbalans en de vacatures over januari en de wekelijkse olievoorraden. Vanavond verschijnt het Beige Book.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent lager op 1,0541 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8907 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak op 1,1835 dollar.