Credit Suisse verhoogt koersdoel ASMI

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft woensdag het koersdoel voor ASM International verhoogd van 378,00 naar 385,00 euro met een onveranderd Outperform advies. Na de recente jaarcijfers besloot Credit Suisse om de omzettaxaties voor 2023 tot en met 2025 met 1 tot 3 procent te verhogen. Maar de bank verlaagde de taxaties voor de EBIT met 1 tot 5 procent. "Op korte termijn verwachten we wat zorgen in de markt over de vraag in de tweede helft van dit jaar", aldus Credit. Maar gezien het recordorderboek en de "bemoedigende" uitspraken van ASMI, maakt de bank zich geen zorgen. "De verwachting voor een omzetdaling in de tweede jaarhelft ten opzichte van de eerste helft kan wel eens onjuist blijken", aldus de bank. Bron: ABM Financial News

