AEX noteert iets lager, maar DSM flink onderuit

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend lager. Rond half twaalf daalde de AEX met 0,2 procent tot 749,85 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING zag dinsdagmiddag het sentiment omslaan, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell vertelde dat de Fed bereid is het tempo van de renteverhogingen op te voeren als alle gegevens erop wijzen dat een snellere verstrakking gerechtvaardigd is. Powell merkte op dat de laatste economische data sterker zijn dan verwacht, wat erop wijst dat het uiteindelijke renteniveau waarschijnlijk hoger zal zijn dan eerder werd verwacht. "Voor het herstel van de prijsstabiliteit is waarschijnlijk nog enige tijd een restrictief monetair beleid nodig", aldus Wiersma. "Het werd al snel duidelijk dat Powell geen duivige taal zou uitslaan", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Hewson vond de toon van Powell anders dan tijdens de afgelopen persconferenties van de centrale bank. "Zijn opmerkingen over het tempo van renteverhogingen en dat de rentepiek waarschijnlijk hoger zal zijn dan verwacht, werden door de markt niet goed opgepakt. Maar gezien de sterke macrocijfers van de afgelopen tijd, zou de verandering in toon geen verrassing moeten zijn", stelde Hewson. De expert van ING zag de korte rentes omhoogschieten na de uitspraken van Powell. Een meerderheid van de markt verwacht inmiddels een extra kwartje verhoging, zo ziet Wiersma. Vooral vastgoedfondsen, die te lijden hebben onder de opgelopen rentes, ziet ING onder druk staan. Op macro-economisch vlak wordt vandaag uitgekeken naar het banenrapport van ADP, dat een voorloper is op het officiële rapport dat op vrijdag verschijnt. Volgens Hewson gaat de markt ervan uit dat er in januari 200.000 banen bijkwamen tegen een plus van 106.000 een maand eerder. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0544. De olieprijzen stegen fractioneel. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen won Heineken 1,1 procent. DSM verloor juist 3,9 procent. Onderdelen van Firmenich hebben bezoek gehad van de Europese toezichthouder voor mededinging, zo bevestigde de fusiepartner van DSM in een email aan persbureau Bloomberg. Op vragen dinsdagavond van ABM Financial News over de kwestie reageerde het bedrijf nog niet. Randstad leverde 3,3 procent in. In de AMX won Vopak 1,5 procent. Just Eat Takeaway verloor 3,5 procent. Onder de kleinere aandelen won CM.com 0,7 procent. Ebusco leverde 1,5 procent in. Bron: ABM Financial News

