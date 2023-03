Firmenich krijgt bezoek Brusselse toezichthouder - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) Onderdelen van Firmenich hebben bezoek gehad van de Europese toezichthouder. Dit bevestigde de fusiepartner van DSM in een email aan persbureau Bloomberg. Op vragen dinsdagavond van ABM Financial News over de kwestie reageerde het bedrijf nog niet. De Europese Commissie zei dinsdag dat het onaangekondigde inspecties uitvoerde in de markt voor geuren. Ook stuurde de Commissie formele verzoeken om informatie uit. Brussel vermoedt dat er mogelijk is samengespannen door leveranciers van geurstoffen en -ingrediënten die worden gebruikt als basis voor huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten. Mogelijk zijn hierbij de regels overtreden, aldus de Commissie. Samen met de lokale toezichthouders in Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk zijn de inspecties uitgevoerd. De inspecties zijn een eventuele opmaat naar een onderzoek, maar betekenen niet dat de bezochte bedrijven al schuldig zijn bevonden. Firmenich zegt volledig mee te werken met de autoriteiten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.