TIE tekent contract met DTLR

Beeld: TIE Kinetix

(ABM FN-Dow Jones) TIE Kinetix heeft een contract getekend met de Amerikaanse sportschoenenketen DTLR. Dit maakte TIE woensdagochtend bekend. Het vijfjarige contract vertegenwoordigt een waarde van 230.000 dollar. De instelling wil met behulp van de cloud based oplossingen van TIE een flinke stap zetten in het verder digitaliseren van de documentuitwisseling en papier zo veel mogelijk uitbannen. DTLR heeft 245 winkels in 19 Amerikaanse staten. Bron: ABM Financial News

