RoodMicrotec schikt in zaak met debiteur Robus

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) RoodMicrotec heeft een schikking getroffen met debiteur Robus betreffende een eeuwigdurende obligatie uit 2010. Dit meldde RoodMicrotec woensdag. Robus beweerde recht te hebben op een vergoeding van 11,7 procent met betrekking tot 2017, 2018 en de eerste helft van 2021. Bovendien vorderde Robus, wegens vermeende niet-naleving door RoodMicrotec van de voorwaarden van de eeuwigdurende obligatie, de terugbetaling van het nominale bedrag. RoodMicrotec werd in februari vorig jaar door Robus geïnformeerd dat het totale bedrag dat in de procedure wordt gevorderd bijna 2,6 miljoen euro bedroeg, plus11,7 procent rente. Inmiddels hebben beide partijen een schikking getroffen, waarin Rood 2,19 miljoen euro betaalt aan Robus. Deze betaling wordt gedaan in vier tranches, telkens voor een bedrag van 548.000 euro. Tegen eind 2023 moet het volledige bedrag zijn betaald. Rood kan de betaling doen uit beschikbare middelen en zegt blij te zijn dat deze kwestie nu is opgelost. Bron: ABM Financial News

