Licht lagere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,2 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 1,1 procent lager op 751,52 punten.

De Europese beurzen zullen woensdag vermoedelijk verder dalen. Onder beleggers heerst de vrees dat centrale banken de rentes voor langere tijd moeten verhogen.

CMC Marktes merkte op dat de markten inmiddels een renteverhoging van 50 basispunten inprijzen tijdens het rentebesluit van de Federal Reserve op 22 maart, na een toespraak van voorzitter Jerome Powell op dinsdag. In februari verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente nog met 25 basispunten.

Volgens RBC joeg Powell beleggers in het harnas door te stellen dat het tempo van het aantal renteverhogingen omhoog kan, gezien de sterker dan voorziene macrocijfers die in de afgelopen weken verschenen. "Powell drukte de risicobereidheid onder beleggers de kop in met een havikachtige eerste dag in Washington", aldus Oanda. Wall Street sloot dinsdag 1,5 tot 1,7 procent lager af.

"Er komt natuurlijk nog wel een belangrijk banenrapport op vrijdag en inflatiecijfers volgende week, waardoor de verwachtingen nog kunnen veranderen", aldus de analisten van CMC.

Waarschuwende uitspraken van China aan het adres van de Verenigde Staten droegen dinsdag mogelijk ook bij aan het negatieve sentiment. De nieuwe minister van buitenlandse zaken Qin Gang waarschuwde voor een conflict als de VS zijn beleid niet matigt en benadrukte de goede relatie van China met Rusland.

Powell staat vandaag ook voor het Financial Services Committee, onderdeel van het Huis van Afgevaardigden.

"Op korte termijn zullen de beurzen wat onder druk blijven", zo voorzien analisten van Spartan Capital Securities.

De markten verwachten dat de rentes in de VS kunnen pieken op 5,6 procent in oktober om vervolgens te blijven steken op 5,5 procent tegen het einde van het jaar, zo blijkt uit data van FactSet. Begin februari, voorafgaand aan de publicatie van enkele sterke macrocijfers, werd nog uitgegaan van een piekrente van 4,9 procent in juli en een terugval naar 4,5 procent richting het einde van het jaar.

De verandering in het sentiment in de afgelopen weken, heeft ertoe geleid dat beleggers hun strategieën voor dit jaar aanpassen. Zo zegt HSBC Asset Management terughoudender te zijn geworden over aandelen en bedrijfsobligaties, die volgens de vermogensbeheerder duur ogen op basis van de renteverwachtingen en een vermoedelijke druk op de bedrijfswinsten.

De olieprijs is dinsdag ruim 3 procent gedaald, in reactie op zwakke importcijfers uit China en het vooruitzicht van meer renteverhogingen door de Federal Reserve, wat de Amerikaanse dollar een steun in de rug gaf.

De april-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie daalde 3,6 procent tot 77,58 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend daalden de olieprijzen licht verder.

Door de woorden van Powell kreeg de dollar een zetje in de rug. De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0530. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,0549 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0572 op de borden.

Bedrijfsnieuws

ABN AMRO en ASR Nederland promoveren per maandag 20 maart naar de AEX, waar Signifiy uitvalt. De AMX wordt naast Signify verder aangevuld met het nu nog lokaal genoteerde Allfunds en smallcap Van Lanschot Kempen. PostNL degradeert van de AMX naar de AScX.

Slotstanden Wall Street

De S&P500 index daalde dinsdag 1,5 procent tot 3.986,37 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 1,2 procent tot 11.530,33 en de Dow Jones index verloor 1,7 procent tot 32.856,46 punten.