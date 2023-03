Brenntag ziet resultaten aantrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brenntag heeft in 2022 de resultaten flink zien aantrekken en kondigde een inkoopprogramma van eigen aandelen aan, naast een hoger dividend. Dit bleek woensdag uit cijfers van de concurrent van IMCD en Azelis. In het afgelopen jaar steeg de omzet op jaarbasis met 35 procent tot 19,4 miljard euro. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten steeg de omzet met bijna 28 procent. De operationele winst steeg op jaarbasis met 28 procent tot 4,3 miljard euro en de operationele EBITDA kwam uit op 1,8 miljard euro, goed voor een jaarstijging van circa 35 procent. Onder de streep restte een nettowinst van 902,5 miljoen euro. Dit was in 2021 nog 461,4 miljoen euro. Per aandeel kwam dit neer op een stijging van de winst van 2,90 naar 5,74 euro. De vrije kasstroom steeg van 439,5 miljoen euro in 2021 naar iets meer dan 1 miljard euro in 2022. Brenntag gaat voor 750 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen in de komende twaalf maanden. Het dividend gaat naar 2,00 euro per aandeel. Dit was over 2021 1,45 euro. Voor 2023 mikt Brenntag op een operationele EBITA van 1,3 tot 1,5 miljard euro of een operationele EBITDA van 1,6 tot 1,8 miljard euro. Het bedrijf houdt nu de EBITA aan als belangrijkste maatstaf. Bron: ABM Financial News

